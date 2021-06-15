Экс-посол назвал главные ошибки США по «Северному потоку-2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Бывший американский посол на Украине Джон Хербст рассказал о главных ошибках администрации президента США Джо Байдена в борьбе против строительства газопровода «Северный поток-2».

Главной ошибкой нынешней администрации он считает решение отказаться от санкций в отношении участников проекта.

«Президент [США Джо] Байден и госсекретарь США [Энтони] Блинкен заявляли, что это плохая сделка для Европы, что они против нее», — цитирует его «Укринформ».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.