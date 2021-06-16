В Петербурге Единый миграционный центр перевели на усиленный режим работы из-за очередей

В Петербурге Единый миграционный центр перевели на усиленный режим работы из-за очередей
Образовались очереди, опасные в период пандемии. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Посетители Единого миграционного центра жалуются на большие очереди внутри заведения. Причина в дедлайнах и нехватке рабочих рук.

Срок выдворения мигрантов из страны был на 15 июня, сообщает «Фонтанка». Однако президент России Владимир Путин его продлили до конца сентября, но до официального объявления, потоки гастарбайтеров хлынули в ЕМЦ, чтобы вовремя успеть с документами. Образовались очереди, опасные в пандемию. Не соблюдается дистанция, в центре — как в метро в час пик.

В Смольном утверждают, что открыть дополнительные окна, не получится, потому что для этого требуется увеличения штата. Продлить документы мигрантам можно по адресам: Межевой канал 1, Коли Томчака 28 и Якорная 7. Доступны и районные отделы по вопросам миграции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кабинет министров России объявил о начале проработки поручения российского лидера Владимира Путина по вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев от COVID-19.

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