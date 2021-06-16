Студенты СПбГУ просят не повышать стоимость обучения в вузе

Представители студсовета уже сообщили, что направили администрации СПбГУ обращение. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Представители студсовета уже сообщили, что направили администрации СПбГУ обращение. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Санкт-Петербургский государственный университет решил повысить стоимость обучения в следующем учебном году.

Об этом сообщает в официальная страница «ВКонтакте» университета.

Так обучающиеся посчитали изменение цены необоснованным из-за ухудшения экономических возможностей во время пандемии COVID-19.

Представители студсовета уже сообщили, что направили администрации СПбГУ обращение с просьбой не поднимать цены на обучение и продлить срок подачи заявлений на рассрочку.

Их поддержали в профсоюзной организации студентов и аспирантов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский ВУЗ ИТМО признали лучшим техническим вузом Российской Федерации. Так, по версии международного рейтинга RUR, национальный исследовательский университет России оказался лидером по техническому направлению. Вот уже второй год он первый среди российских ВУЗов по техническим наукам.