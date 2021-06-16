В Петербурге тесты на коронавирус сдали 23 262 человека

В Петербурге тесты на коронавирус сдали 23 262 человека
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 23 262 человка.

Об этом стало известно сегодня, 16 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 27 302 раза. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что инфекционист рассказал о риске новых волн ковида из-за мутаций вируса.

коронавирусная пандемия новости СПб тесты


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Санкт-Петербург расширяет границы
Санкт-Петербург расширяет границы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге началось заседание ЗакСа – депутаты назовут дату выборов
В Петербурге тесты на коронавирус сдали 23 262 человека
Петербург вошел в десятку самых бюджетных направлений для отдыха в июле
Необычный способ защитить организм и свободная от эпидемии страна: новости ...
Электрика на работе в БЦ Петербурга убило током
В Калининском районе мужчина упал с 8-го этажа
Пожилая петербурженка перевела на «безопасный счет» 2 млн 340 ...
Неизвестный отжал окно в Белоострове и обчистил дом на 1,8 млн рублей