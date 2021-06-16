Ozon запустил региональную экспансию своего сервиса Ozon Express

Сервис доставки Ozon Express начал региональную экспансию и вышел в Северную столицу.

Так Ozon Express впервые вышел за пределы Москвы и Московской области, начал работать в городе на Неве, сообщает ТАСС.

Летом доставка Ozon Express покроет всю территорию Северной столицы за счёт открытия еще нескольких точек. Сервис станет доступен жителям Колпино, Пушкина, Парголово, Павловска.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работник интернет-магазина OZON украл со склада в Петербурге два десятка айфонов. В Северной столице сотрудники полиции раскрыли крупную кражу смартфонов на 1,2 млн рублей со склада интернет-магазина OZON. В пресс-службе городского управления МВД сообщили, что о краже стало известно вечером 19 марта, когда в полицию обратился специалист по безопасности складских помещений, где хранились товары крупного интернет-магазина.