Квартира в Янино-1, коммуналки на Смольном и Большой Зеленина, комната в Зеленогорске: пожары в Петербурге и Ленобласти, унесшие жизни людей

В Северной столице и Ленинградской области за последние пять дней произошло четыре пожара, потушив которые, спасатели обнаружили в квартирах трупы.

Так, 15 июня в доме №3 по Голландской улице в поселке Янино-1 загорелись вещи, оставленные не 7-м этаже 8-этажного дома. В итоге огонь перекинулся внутрь 60-метровой двухкомнатной квартиры: сгорели балкон, кухня и комната. Судя по всему, в огне погибла 61-летняя женщина, труп которой пожарные нашли на балконе. Кроме того, пострадал мужчина — его госпитализировали в реанимационное отделение.

В тот же день в самом центре Петербурга, возле здания городской администрации на Смольном проспекте загорелась коммунальная квартира. Огонь охватил одну из комнат трехкомнатной коммуналки. Площадь возгорания составила 20 «квадратов». На борьбу с огнем направились 16 человек личного состава и четыре машины спецтехники.

В квартире обнаружили мужчину, который был еще жив. Его успели вынести из огня и передать медикам, но пострадавший, к сожалению, скончался на руках врачей.

А 14 июня пожар охватил квартиру в поселке Решетниково в Курортном районе Петербурга. Ликвидировав пламя, пожарные обнаружили труп неизвестной женщины. Позже, однако, выяснилось, что тело находилось в квартире еще до возгорания — незнакомка погибла около недели назад, причем перед смертью её душили.

Разобраться в деле теперь предстоит правоохранителям.

Наконец, 11 июня в коммуналке на Большой Зеленина в Петроградском районе в огне погибла женщина. Загорелась комната в пятикомнатной квартире, пожар захватил 18 квадратных метров. Боролись с пламенем 5 единиц спецтехники и 23 спасателя. К несчастью, когда они обнаружили женщину, было уже поздно. Предположительно, погибшая была хозяйкой жилплощади. Однако удалось спасти её 45-летнего сожителя, который в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.