Правоохранители Петербурга в поисках 13-летней Полины

В Петербурге правоохранительные органы пытаются установить местонахождение 13-летней девочки.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 15 июня вечером, примерно в 23:00 в полицию обратилась 37-летняя женщина.
Она сообщила полиции Невского района, что из квартиры на улице Коллонтай ушла и не вернулась ее 13-летняя дочь Полина.
По словам матери, несовершеннолетней на вид 13 лет, ее рост 165 сантиметров. Девочка плотного телосложения, а ее волосы темно-русые ниже плеч.
На подростке были надеты черные спортивные штаны с широким белым лампасом, черная футболка, бело-розовые кроссовки. Также у девочки была сумка через плечо с изображением коровы.
Сообщается, что оперативники просят петербуржцев, обладающих какой-либо информацией о местонахождении девочки, сообщить в полицию.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицейский поднялся по пожарной лестнице к мальчику, который плакал и звал маму через окно.