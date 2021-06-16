Правоохранители Петербурга в поисках 13-летней Полины

В Петербурге пропала несовершеннолетняя Полина. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге пропала несовершеннолетняя Полина. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге правоохранительные органы пытаются установить местонахождение 13-летней девочки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 15 июня вечером, примерно в 23:00 в полицию обратилась 37-летняя женщина.

Она сообщила полиции Невского района, что из квартиры на улице Коллонтай ушла и не вернулась ее 13-летняя дочь Полина.

По словам матери, несовершеннолетней на вид 13 лет, ее рост 165 сантиметров. Девочка плотного телосложения, а ее волосы темно-русые ниже плеч.

На подростке были надеты черные спортивные штаны с широким белым лампасом, черная футболка, бело-розовые кроссовки. Также у девочки была сумка через плечо с изображением коровы.

Сообщается, что оперативники просят петербуржцев, обладающих какой-либо информацией о местонахождении девочки, сообщить в полицию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицейский поднялся по пожарной лестнице к мальчику, который плакал и звал маму через окно.