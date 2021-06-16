Первые случаи заражения COVID-19 в США произошли в декабре 2019 года

Антитела не нашли в образцах, которые относились к будущим очагам эпидемии в США. Фото: pixabay.com

Антитела не нашли в образцах, которые относились к будущим очагам эпидемии в США. Фото: pixabay.com

Результаты анализов, взятых у жителей США в самом начале пандемии (весна 2020 года), показали наличие антител к COVID-19. Это якобы доказывает, что есть люди, переболевшие коронавирусом задолго до пандемии.

Так в Национальных институтах здоровья эти данные позволяют предположить, что COVID-19 был в Штатах уже в конце декабря 2019 года, сообщает Axios.

После обработки более 24 тысяч образцов крови, взятых в 50 штатах и датируемых периодом до 18 марта 2020 года, антитела к вирусу XXI века были найдены в девяти образцах. Однако антитела не нашли в образцах, которые относились к будущим очагам эпидемии в США.

Напомним, что в конце весны США заявили, что существуют «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса была из-за утечки в секретной китайской лаборатории.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Нью-Йорке устроили накануне салют в честь вакцинации от COVID-19 70% горожан, Он продолжался около 20 минут.