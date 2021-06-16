Кот Ахилл дал прогноз на матч Россия-Финляндия

Кот Ахилл дал прогноз на матч Россия-Финляндия
Петербургский кот Ахилл сделал свой выбор. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Кот Ахилл предсказал победу России в матче со сборной Финляндии.

Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победителя матча между сборными России и Финляндии на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает 78.ru.

Матч пройдет сегодня, в среду 16 июня в 16:00. В Зале Боспора Государственного Эрмитажа мягкий оракул заставил понервничать свидетелей «магического сеанса».

В результате своего прогноза кот Ахилл склонился в сторону угощения под российским флагом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кот Ахилл впервые ошибся в прогнозе перед матчем Евро-2020. Кот-оракул посчитал, что победит сборная Польши, но выиграли словаки.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что петербургский кот Ахилл получил паспорт болельщика для посещения матчей Евро.

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