Свердловский губернатор отчитал депутатов, не привившихся от коронавируса

Свердловский губернатор отчитал депутатов, не привившихся от коронавируса
Глава отметил, что в области привито более полумиллиона человек, но им нужно пройти отметку в 1,5 вакцинированных жителей. Фото: pixabay.com
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе отчета о работе регионального правительства перед законодательным собранием отчитал депутатов за низкую скорость вакцинации от COVID-19 и поручил организовать прививочный пункт прямо в здании ЗС.
Куйвашев попросил депутатов поднять руки, кто еще не привился, сообщает РИА «Новости». Увидев, что таких много, он посоветовал им не медлить с прививкой и не подвергать опасности своих близких. Губернатор отметил, что он уже привился второй раз. Глава отметил, что в области привито более полумиллиона человек, но им нужно пройти отметку в 1,5 вакцинированных жителей.
«Коллеги, надо прививаться, других вариантов нет», — сказал Куйвашев.
Губернатор поручил к концу заседания привезти в заксобрание вакцину и предоставить всем привившимся выходной.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инкубационный период COVID-19 сократился.
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