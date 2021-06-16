BAZA выяснила, почем продаются поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса

Не настоящие данные о прививки от COVID-19 попали в «Госуслуги».

Продавцов теневой услуги нашел журналист телеграм-канала «Baza», там же он опубликовал своё расследование. Представитель СМИ нашел в сети несколько продавцов, которые предлагают липовые сертификаты о вакцинации по цене от 10 до 20 тысяч рублей. На следующий день сразу после покупки сертификата в личном кабинете на «Госуслугах» появился дневник наблюдений за вакцинацией с отметкой о первой инъекции «Спутника V».

Теневик отправил журналисту скриншот из федерального регистра вакцинированных. На нём было видно, что туда внесли данные корреспондента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный санитарный врач Москвы подписал указ, предполагающий обязательную вакцинацию 60% жителей столицы, которые работают в сфере услуг. Так, главный санитарный врач решил, что необходимо прививать против коронавируса москвичей, которые работают в сфере услуг.