Спортивный эксперт дал оптимистичный прогноз на матч Россия-Финляндия

Спортивный эксперт дал оптимистичный прогноз на матч Россия-Финляндия
Сегодня команду Станислава Черчесова ждет ключевой поединок. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

В среду, 16 июня, сборные России и Финляндии встретятся на поле в рамках матча Евро-2020. Спортивный эксперт дал прогноз на предстоящую игру.

В первом матче российская сборная разгромно проиграла бельгийцам со счетом 0:3. По словам руководителя спортивной редакции телеканала «Санкт-Петербург» Ивана Лосева, поражение было громким, однако решающим его назвать нельзя.

«Ничего страшного не произошло. Просто слишком громким выдалось наше поражение Бельгии со счетом 0:3. Действительно ничего не получалось, ничего не работало», — заявил эксперт, добавив, что Бельгия выиграла, просто сыграв на ошибках россиян.

Сегодня команду Станислава Черчесова ждет ключевой поединок. Лосев отметил, что финская сборная остается аутсайдерами группы. Их победа над Данией могла быть обычным совпадением.

Эксперт уверен, что россияне качественно подготовились к матчу с Финляндией. Сегодня сборной России нужно уверенно владеть мячом. По мнению Лосева, тренер точно изменил состав, поэтому прогноз оптимистичный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Найк Борзов в фан-зоне, предсказание кота Ахилла и ограничения: что известно о матче Россия – Финляндия в Петербурге.

евро-2020 Россия - Финляндия чемпионат европы по футболу


 

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