Певица MaкSим, госпитализированная с 40% поражения легких, тяжело переносит болезнь

Певица MaкSим, госпитализированная с 40% поражения легких, тяжело переносит болезнь
Певица МакSим лежит в больнице с пневмонией. Фото: instagram

Российская исполнительница MaкSим оказалась в больнице с 40% поражения легких.

Как сообщила NEWS.ru официальный представитель певицы, артистка госпитализирована с пневмонией. Кроме того, девушке «очень тяжело».

Близкая MaкSим заявила, что певица не на аппарате искусственной вентиляции легких, однако болезнь девушка переносит тяжело. При этом представитель исполнительницы прямо не назвала диагноз ковид-19.

Ранее в Instagram MaкSим рассказала, что ее госпитализации с 40% поражения легких. Также девушка заявила, что несколько последних тестов на COVID-19 показали отрицательный результат.

Российская певица напомнила, что концерт 19 июня пришлось отменить. При этом фолловеры в комментариях под постом пожелали артистке здоровья, а также отметили, что отмененный концерт это мелочь, а главное хорошее самочувствие исполнительницы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ведущего «Пусть говорят» на Первом канале госпитализировали с коронавирусом.

MaкSим поражение легких шоу-бизнес


 

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