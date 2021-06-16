Жителей Ленобласти в конце рабочей недели ждет аномальная жара

Жителей Ленобласти в конце рабочей недели ждет аномальная жара
В Ленобласти ожидается жара. Фото: pixabay

Воздух прогреется аж до плюс 30 градусов.

В Ленинградской области ближайшие дни выдадутся довольно жаркими. Если 17 июня будет плюс 26 градусов, то уже в пятницу, 18 июня, воздух прогреется до плюс 30 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Известно, что в четверг погода будет ясной и ветреной. Ветер разгонится до десяти метров в секунду, а столбик термометра замрет на отметке в плюс 26 градусов. В пятницу же будет по-настоящему жарко – температура составит плюс 30 градусов. Жителей Ленобласти просят не находится долго под палящим солнцем и не забывать пить воду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Ростуризма Догузова заявила о перегруженности Черноморского побережья.

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