Жителей Ленобласти в конце рабочей недели ждет аномальная жара

Воздух прогреется аж до плюс 30 градусов.

В Ленинградской области ближайшие дни выдадутся довольно жаркими. Если 17 июня будет плюс 26 градусов, то уже в пятницу, 18 июня, воздух прогреется до плюс 30 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Известно, что в четверг погода будет ясной и ветреной. Ветер разгонится до десяти метров в секунду, а столбик термометра замрет на отметке в плюс 26 градусов. В пятницу же будет по-настоящему жарко – температура составит плюс 30 градусов. Жителей Ленобласти просят не находится долго под палящим солнцем и не забывать пить воду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Ростуризма Догузова заявила о перегруженности Черноморского побережья.