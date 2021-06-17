В Петербурге за сутки на коронавирус проверились 31 264 человека

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Северной столице продолжаются обследования населения на коронавирус. За прошедшие сутки было проведено 31 264 теста на COVID-19.

Об этом стало известно в четверг, 17 июня. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за этот период было обработано 22 795 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с сегодняшнего дня вступили в силу новые коронавирусные ограничения.