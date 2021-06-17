В Петербурге вступили в силу новые COVID-ограничения

В Петербурге вступили в силу новые COVID-ограничения
Новые ковид-ограничения вступили в силу. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге сегодня, 17 июня, вступают в силу новые ограничения, связанные с ростом распространения COVID-19.

Так, временно приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в заведениях общепита, работа фуд-кортов, кроме расположенных на вокзалах, автозаправках и в аэропортах. Самим ресторанам запретят принимать посетителей с 2 часов ночи до 6 утра. Это не затронет обслуживания на вынос и доставку.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, наполняемость залов кинотеатров сократят до 50%. А количество посетителей мероприятий в помещениях и на открытом воздухе сокращают до 3 тысяч.

В городских фан-зонах Евро-2020 нельзя будет продавать еду, исключение составят напитки. Также отменяется праздник лучших выпускников «Бал медалистов».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пока не будут вводить обязательную вакцинацию, как это сделали в Москве и Подмосковье.

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