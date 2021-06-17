Ночью спасатели тушили дом и сараи в садоводстве в Мшинском

В Лужском районе Ленобласти среди ночи загорелись дом и сараи в одном из садоводств. С огнем боролись восемь спасателей.

Возгорание случилось в четверг, 17 июня. В 3:06 в дежурную часть обратились жители садоводства «Испытатель» в Мшинском массиве. Они заметили задымление на одном из участков.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к месту ЧП оперативно выехали восемь сотрудников части на двух спецмашинах. Они установили, что частный дом и хозпостройки горели на общей площади 72 квадратных метра.

В 4:28 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели час тушили горящий сарай в поселке Паша.