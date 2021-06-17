Деньги, кольца, серьги, цепочки и подвески: домушник обчистил квартиру на Искровском проспекте

В Петербурге в Невском районе города решается вопрос о возбуждении уголовного дела после того, как обокрали квартиру пенсионерки.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 июня 67-летняя женщина сообщила правоохранительным органам, что неизвестный проник в ее квартиру по адресу Искровский проспект дом 6.
Чтобы попасть в трехкомнатную квартиру на четвертом этаже девятиэтажки злоумышленник сломал замок входной двери.
Из квартиры пенсионерки были похищены деньги общей суммой 70 тыс. рублей и драгоценности. А именно шесть золотых колец, пять золотых цепочек с подвесками, две пары золотых сережек.
Таким образом сумма ущерба достигла 150 тыс. рублей.
Однако есть видеонаблюдение при входе в парадную. Запись уже изъяли.
Известно, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный отжал окно в Белоострове и обчистил дом на 1,8 млн рублей.