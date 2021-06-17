Деньги, кольца, серьги, цепочки и подвески: домушник обчистил квартиру на Искровском проспекте

У женщины в Невском районе украли деньги и драгоценности. Фото: pixabay.com

У женщины в Невском районе украли деньги и драгоценности. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Невском районе города решается вопрос о возбуждении уголовного дела после того, как обокрали квартиру пенсионерки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 июня 67-летняя женщина сообщила правоохранительным органам, что неизвестный проник в ее квартиру по адресу Искровский проспект дом 6.

Чтобы попасть в трехкомнатную квартиру на четвертом этаже девятиэтажки злоумышленник сломал замок входной двери.

Из квартиры пенсионерки были похищены деньги общей суммой 70 тыс. рублей и драгоценности. А именно шесть золотых колец, пять золотых цепочек с подвесками, две пары золотых сережек.

Таким образом сумма ущерба достигла 150 тыс. рублей.

Однако есть видеонаблюдение при входе в парадную. Запись уже изъяли.

Известно, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный отжал окно в Белоострове и обчистил дом на 1,8 млн рублей.