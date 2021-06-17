Ужесточение ограничений и заболевший после вакцины вице-губернатор: коронавирус в Петербурге к 17 июня

Ужесточение ограничений и заболевший после вакцины вице-губернатор: коронавирус в Петербурге к 17 июня
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге продолжают говорить об ухудшении эпидемиологической ситуации из-за новой коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших стремительно подбирается к показателю в тысячу пациентов, в городе ужесточают ограничения и открывают дополнительные койки.

Отметим, что накануне, 16 июня, суточный прирост заболеваемости составил 927 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге подтвердили 453 424 случая заражения коронавирусом.

Эту статистику уже пополнил петербургский вице-губернатор Николай Бондаренко, который отвечает в Смольном, в том числе за вопросы ЖКХ, жилищной политики и благоустройства.

Заразился он уже после того, как привился от коронавируса. Известно, что заболевание Бондаренко переносит в легкой форме. Работать он будет удаленно.

Несмотря на то, что темпы вакцинации в Северной столице оставляют желать лучше, региональное управление Роспотребнадзора пока не готово вводить обязательную вакцинацию населения. Там уточнили, что пока такой вопрос не рассматривается.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Петербурге в силу вступают новые ограничения. Временно приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в заведениях общепита, работа фуд-кортов. Работа ресторанов также будет ограничена.

Отметим, что такие ограничения в Петербурге вступают в силу, когда в Северной столице проходит чемпионат Европы по футболу. Изменения затронут и болельщиков – они не смогут покупать в фан-зонах еду. Исключение делают только для напитков.

Открывают в городе и дополнительные койки. Зараженных начинает принимать в Мариинской больнице. Там для ковид-пациентов развернули для них 680 коек. Из них 74 – реанимационных.

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