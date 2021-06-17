Жителей Ленобласти предупредили об аномальной жаре в конце недели

Спасатели просят жителей региона не находиться долго под палящим солнцем. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Спасатели просят жителей региона не находиться долго под палящим солнцем. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Жителей Ленобласти ждет аномальная жара в конце текущей недели. В регионе потеплеет до 31 градуса.

Так, в четверг, 17 июня, воздух прогреется до +26 градусов, а уже наследующий день до +30. В субботу потеплеет до +31, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сегодня погода будет ясной, а порывы ветра достигнут десяти метров в секунду. Спасатели просят жителей региона не находиться долго под палящим солнцем. Кроме того, повышена вероятность возникновения пожаров в Приозерском, Кингисеппском, Сланцевском, Киришском, Подпорожском и Лодейнопольском районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Петербурга ожидает сухая и теплая погода 17 июня. Температура воздуха в дневное время составит +23…+25 градусов.