Жителей Ленобласти предупредили об аномальной жаре в конце недели

Жителей Ленобласти предупредили об аномальной жаре в конце недели
Спасатели просят жителей региона не находиться долго под палящим солнцем. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Жителей Ленобласти ждет аномальная жара в конце текущей недели. В регионе потеплеет до 31 градуса.

Так, в четверг, 17 июня, воздух прогреется до +26 градусов, а уже наследующий день до +30. В субботу потеплеет до +31, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сегодня погода будет ясной, а порывы ветра достигнут десяти метров в секунду. Спасатели просят жителей региона не находиться долго под палящим солнцем. Кроме того, повышена вероятность возникновения пожаров в Приозерском, Кингисеппском, Сланцевском, Киришском, Подпорожском и Лодейнопольском районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Петербурга ожидает сухая и теплая погода 17 июня. Температура воздуха в дневное время составит +23…+25 градусов.

жара ленобласть погода


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сначала увезли детей, а теперь закрыли на все лето: последствия скандала в ...
После скандала с наркотиками: у депутата Резника провели обыски и увезли ...
Коронавирусом заболели еще 946 петербуржцев
В коммунальной квартире на Союза Печатников на диване нашли тела двух мужчин
Опека проверит семью младенца, оставленного в магазине на Есенина
В Красном Селе восстановили движение автобусов после прорыва газопровода
У метро «Академическая» авария остановила трамваи
В Северной столице составят карту газонов