В Пулково задержали шесть внутренних рейсов

В Пулково задержали шесть внутренних рейсов. Фото: Пресс-служба аэропорта

В Пулково задержали шесть внутренних рейсов. Фото: Пресс-служба аэропорта

Во четверг, 17 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают шесть самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Москвы, Иваново, Калининграда. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс U6 657 до Симферополя. Рейс обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:25, однако время вылета сдвинули.

Далее с опозданием вылетит рейс U6 391 до Калининграда. Туда полетит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 13:55.

Также задерживают рейс FV 6987 до Симферополя. Его обслуживает авиакомпания «Россия». Самолет должен был улететь в 13:30.

Кроме того позже положенного вылетит рейс N4 129 до Симферополя компании «Северный ветер». Воздушное судно должны были отправить в 19:55.

Рейс 7R 105 прибудет с опозданием. Самолет до Иваново авиакомпании «РусЛайн» должен был взлететь в 18:00, однако судно полетит позже.

Затем с опозданием вылетит U6 080 до Москвы. Его обслуживают «Уральские авиалинии».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы.