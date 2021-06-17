В Красносельском районе девушка упала в обморок, а пострадал сотрудник полиции

В Красносельском районе девушка упала в обморок на улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Красносельском районе девушка упала в обморок на улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Красносельском районе города произошел неприятный инцидент, в котором пострадал сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Красносельском районе Северной столицы 16 июня примерно в 20:30 на перекрестке улицы Тамбасова и проспекте Ветеранов девушка упала без сознания.

По словам пользователя Сети, прохожие тут же подбежали и пытались помочь пострадавшей.

По чистой случайности рядом проезжала полиция. Сотрудники органов также хотели как-то реанимировать девушку.

Неожиданно, по мнению очевидца, один из числа «случайных помощников» набросился с кулаками на одного из сотрудников правоохранительных органов.

Сообщается, что нападавшего скрутили, а также заковали в наручники.

Упавшую девушку увезли работники на скорой. О ее состоянии на данный момент информации нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажирка упала на пути на станции метро «Приморская».