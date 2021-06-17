Мишустин назвал обстановку с коронавирусом в России крайне непростой

Мишустин указал на активный рост заболеваемости ковидом и отметил, что темпы заражения в последнее время очень высокие. Фото: правительство РФ

Мишустин указал на активный рост заболеваемости ковидом и отметил, что темпы заражения в последнее время очень высокие. Фото: правительство РФ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в стране складывается крайне непростая ситуация с распространением коронавируса.

Об этом Мишустин заявил в четверг, 17 июня, на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам премьер-министра, обстановка по коронавирусу в России остается крайне непростой. Он указал на активный рост заболеваемости ковидом и отметил, что темпы заражения в последнее время очень высокие.

Глава правительства отметил в эфире телеканала «Россия-24», что новые штаммы вируса стремительное распространяются и приводят к тяжелым осложнениям. Он подчеркнул, что все санитарно-эпидемиологические требования должны соблюдаться неукоснительно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали о распространении индийского штамма COVID-19 в России.