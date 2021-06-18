В Москве рестораторы предлагают создать свободные от COVID-19 зоны

Предполагается, что в таких зонах будут работать только привитые сотрудники, а внутрь будут пускать по документам, подтверждающим прохождение вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-теста. Фото: pixabay

Предполагается, что в таких зонах будут работать только привитые сотрудники, а внутрь будут пускать по документам, подтверждающим прохождение вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-теста. Фото: pixabay

Представители ресторанного бизнеса в Москве предложили столичному мэру Сергею Собянину запустить эксперимент с открытием свободных от COVID-19 зон.

Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, активный рост заболеваемости коронавирусом ставит под угрозу полноценное функционирование ресторанов, кафе и баров. В прошлом году это обернулось полным закрытием заведений, сокращением персонала и убытками для всего общепита.

Рестораторы согласились с Собяниным по поводу принятого решения об обязательной вакцинации в сфере услуг, и предложили главе столицы провести эксперимент со свободными от COVID-19 зонами. Предполагается, что в таких зонах будут работать только привитые сотрудники, а внутрь будут пускать по документам, подтверждающим прохождение вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-теста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве анонсировали скорое решение по вакцинации беременных.