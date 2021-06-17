В Минздраве анонсировали скорое решение по вакцинации беременных

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о скором начале вакцинации от коронавируса беременных в стране.

Министр сообщил в четверг, 17 июня, что в последнее время участились тяжелые случаи коронавируса у беременных. На сегодняшний день число беременных, у которых диагностирована инфекция, составляет порядка 10 тысяч.

Как отмечает Мурашко, сейчас ведомство рассматривает пакет документов по получению новых исследований по использованию вакцины «Спутник V» у беременных. Он заявил, что решение по данному вопросу вынесут в ближайшую неделю-полторы.

Также глава Минздрава назвал рост количества заболевших ковидом беременных женщин особенностью настоящего периода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко заявил, что задачей каждого россиянина является вакцинация от COVID-19.