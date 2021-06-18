Спасатели потушили частный дом в Выборгском районе

Накануне вечером в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило 17 июня в 21:52. На Центральной улице, 218, в Парголово горел одноэтажный частный дом.

В одноэтажном доме, размером 6 на 7 метров, полностью выгорела обстановка, сообщили в ГУ МЧС по городу. Огонь распространился по всей площади. В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 00:43. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полыхающие постельные принадлежности в квартире на Пионерстроя тушили 12 спасателей.