В мире коронавирусом болеют уже более 177 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция за сутки была выявлена у более 413 тыс. человек.

По данным Университета Джона Хопкинса на пятницу, 18 июня, в мире новый вирус подхватили уже 177 124 860 человек, 162 426 110 пациентов смогли успешно побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 835 018 случаях.

США заняли первую строчку в рейтинге стран, больше всего пострадавших от вируса (33 506 195 инфицированных, скончались 600 913 человек), на втором — Индия (29 700 313 инфицированных, 381 903 умерли), на третьем — Бразилия (17 628 588 зараженных, скончались 439 693 человека).

На пятое место переместилась Россия. По данным оперативного штаба РФ на 17 июня, медики выявили 5 264 047 инфицированных, скончались от нового вируса 127 992 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иногда организм человека реагирует на вакцину от ковида не совсем так, как ожидается.