Врач рассказал, почему болеют коронавирусом после вакцинации

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что иногда организм человека реагирует на вакцину от ковида не совсем так, как ожидается.

По его словам, причина также в том, что у всех есть особенности иммунной системы. Для кого-то стандартная дозировка может быть недостаточной или, наоборот, избыточной.

Врач отметил, что производители препаратов не скрывают, что ни одна вакцина не дает стопроцентную защиту. Даже тем, кто привился, стоит помнить про меры предосторожности.

«Большая инфицирующая доза способна «продавить» даже хорошо сформированную иммунную защиту», — цитирует его «РИА «Новости».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.