Ужесточение мер и вакцинация беременных: новое о коронавирусе в России

Обстановка с коронавирусом в России остается крайне непростой. Власти настаивают на массовой вакцинации населения, а Роспотребнадзор ужесточает ограничительные меры в регионах.

Ситуацию с COVID-19 накануне оценил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. По его словам, обстановка в стране из-за пандемии остается непростой. Он указал на активный рост заболеваемости и отметил, что темпы заражения в последнее время очень высокие.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко при этом назвал вакцинацию от коронавирусной инфекции задачей каждого гражданина. По его словам, безопасность жителей страны зависит от каждого россиянина.

Глава ведомства также пообещал начать вакцинацию беременных в стране в ближайшее время. Сегодня число беременных, у которых диагностирована инфекция, составляет порядка 10 тысяч. Пока минздрав рассматривает пакет документов по получению новых исследований по использованию вакцины «Спутник V» у беременных. Решение по этому вопросу обещают принять в ближайшую неделю-полторы.

Примерно в это же время в оборот может поступить вакцина «Спутник Лайт». Это однокомпонентный препарат. Вакцина создает иммунитет к коронавирусу и формирует иммунный ответ на 28-й день после введения препарата.

Предполагается, что «Спутником Лайт» можно вакцинироваться повторно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, тем временем, поручила ужесточить ограничительные меры в регионах.

«И это дополнительное мое поручение подчиненным во всех субъектах РФ: усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости», — заявила она в эфире телеканала «Россия 1».