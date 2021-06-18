В России начали разработку жвачки от коронавируса

Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны начал разработку препарата против COVID-19 в виде жевательной резинки.

Данную информацию подтвердил директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич. Работы над лекарством ведет 48-й ЦНИИ Министерства обороны, который ранее совместно с Научно-исследовательским центром (НИЦ) имени Гамалеи участвовал в создании вакцины против коронавируса «Спутник V».

Как сообщил РБК, ученые разрабатывают мукозальную вакцину против коронавируса в виде жевательных таблеток и пастилы.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире коронавирусом болеют уже более 177 млн человек. По данным оперативного штаба России на 17 июня, медики выявили 5 264 047 инфицированных, скончались от нового вируса 127 992 человек.