В Ленобласти еще 111 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 111 человек заболели коронавирусом
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области зафиксировано еще 111 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу, 18 июня.

С начала пандемии в регионе выявлено 46 997 случаев заболевания. При этом выздоровели 43 412 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 17 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 9056 человек. Следом идет Московская область — 1254 новых ковид-пациентов. Третье место у Петербурга — 970 инфицированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что глава Комитета по здравоохранению рассказал, как остановить третью волну коронавируса.

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