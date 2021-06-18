Привитым вакциной «Спутник V» гарантировали антитела на полгода

Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется до девяти месяцев. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, россиянам, которые сделали прививку «Спутником V», в течение шести месяцев гарантированно не нужно будет перепроверять наличие антител.

Как сообщили «РИА Новости», Мурашко подчеркнул, что вакцинированный человек имеет хороший протективный иммунитет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что интернет-сервисы блокируют объявления о продаже COVID-сертификатов. Такая торговля запрещена законом, а наказать за нее могут не только автора объявления, но и покупателя.