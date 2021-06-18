Привитым вакциной «Спутник V» гарантировали антитела на полгода

Привитым вакциной «Спутник V» гарантировали антитела на полгода
Вакцинированный человек имеет хороший протективный иммунитет. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется до девяти месяцев. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, россиянам, которые сделали прививку «Спутником V», в течение шести месяцев гарантированно не нужно будет перепроверять наличие антител.

Как сообщили «РИА Новости», Мурашко подчеркнул, что вакцинированный человек имеет хороший протективный иммунитет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что интернет-сервисы блокируют объявления о продаже COVID-сертификатов. Такая торговля запрещена законом, а наказать за нее могут не только автора объявления, но и покупателя.

"Спутник V" коронавирусная пандемия михаил мурашко


 

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