Фан-зоне в Петербурге грозит закрытие из-за безмасочников

Фан-зоне в Петербурге грозит закрытие из-за безмасочников
Фан-зона Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

Болельщиков просят соблюдать меры предосторожности: носить маски и помнить о социальной дистанции.

В Санкт-Петербурге заговорили о возможном закрытии фан-зоны Евро-2020 из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Об этом написали в Instagram-аккаунте Фестиваля болельщиков EURO2020.

В посте сказано, что количество зараженных растет, что может стать причиной отмены массовых мероприятий, связанных с чемпионатом. Всех болельщиков просят с пониманием отнестись к жестким правилам, благодаря которым можно уберечь свое здоровье и сохранить возможность проведения фестиваля.

«Убедительная просьба соблюдать масочный режим на протяжении всего времени нахождения на площадке. Давайте оставим возможность приобщиться к этому знаменательному событию всем желающим!

— написано в посте.

Напоминаем, что в городе уже запретили работу фуд-кортов. Сейчас ведутся разговоры об ужесточении и других ограничений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что для привитых от COVID туристов предложили ввести повышенный кешбэк.

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