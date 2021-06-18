Фан-зоне в Петербурге грозит закрытие из-за безмасочников

Болельщиков просят соблюдать меры предосторожности: носить маски и помнить о социальной дистанции.

В Санкт-Петербурге заговорили о возможном закрытии фан-зоны Евро-2020 из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Об этом написали в Instagram-аккаунте Фестиваля болельщиков EURO2020.

В посте сказано, что количество зараженных растет, что может стать причиной отмены массовых мероприятий, связанных с чемпионатом. Всех болельщиков просят с пониманием отнестись к жестким правилам, благодаря которым можно уберечь свое здоровье и сохранить возможность проведения фестиваля.

«Убедительная просьба соблюдать масочный режим на протяжении всего времени нахождения на площадке. Давайте оставим возможность приобщиться к этому знаменательному событию всем желающим!

— написано в посте.

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