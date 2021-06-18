Ахил был прав: Сборная Швеции победила команду Словакии

Матч завершился со счетом 1:0.

В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» сегодня, 18 июня, состоялся матч в рамках второго тура группового этапа Евро-2020. На поле встретились сборные Швеции и Словакии, матч завершился в пользу шведов со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник Эмиль Форсберг. Он забил его на 77-й минуте матча. В результате сборная Швеции набрала четыре очка и вышла на первое место в своей группе.

Напоминаем, что сборная России в следующий раз сыграет со сборной Дании. Матч состоится 21 июня – он будет решающим, так как после него станет ясна судьба команды на Евро-2020.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Уткин оценил шансы сборной России в матче против Дании на Евро-2020.