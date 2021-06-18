Сборная Англии и Шотландии сыграли в ничью

Сборная Англии и Шотландии сыграли в ничью
Англия и Шотландия сыграли в ничью. Фото: pixabay

Матч завершился со счетом 0:0.

В Лондоне на «Уэмбле» сегодня, 18 июня, состоялся матч в рамках второго тура группового этапа Евро-2020. На поле встретились сборные Англии и Шотландии, матч не порадовал болельщиков. Команды сыграли в ничью.

Всего у сборной Шотландии одно очко, а у Англии четыре.

Напоминаем, что сборная России в следующий раз сыграет со сборной Дании. Матч состоится 21 июня – он будет решающим, так как после него станет ясна судьба команды на Евро-2020.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тренер сборной России по футболу Черчесов заявил, что Юрий Жирков больше не выйдет на поле в матчах Евро.

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