Тренер сборной России по футболу Черчесов заявил, что Юрий Жирков больше не выйдет на поле в матчах Евро

Российский футболист Юрий Жирков больше не будет играть в матчах Евро-2020 в связи с полученной травмой. Об этом сообщил главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов.

15 июня стало известно, что Юрий Жирков вновь пропустил тренировку сборной России на стадионе «Петровский» в Петербурге.

При том, что другие футболисты, такие как Далер Кузяев, Федор Кудряшов и Игорь Дивеев, которые также ранее получили повреждения на играх продолжили тренировки в общей группе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что футболист сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, который неожиданно упал и потерял сознание на поле во время игры со сборной Финляндией, начал чувствовать себя куда лучше. Игрок сделал первое заявление из больницы.