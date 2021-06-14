Кристиан Эриксен, потерявший сознание на поле сделал первое заявление из больницы

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен заявил, что не собирается сдаваться.

Так, футболист сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, который неожиданно упал и потерял сознание на поле во время игры со сборной Финляндией, начал чувствовать себя куда лучше. Известно, что в данный момент он лежит в больнице. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на издание La Gazzetta Dello Sport 14 июня.

Футболист отметил, что желает разобраться, что с ним случилось в матче. Также Кристиан Эриксен сказал спасибо всем тем, кто переживал за него.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии. Игрок упал на газон, он ни с кем сталкивался. Футболисту оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, а потом его унесли на носилках в подтрибунное помещение. Игру прервали при счете 0:0, футболисты ушли в раздевалки. Инцидент произошел в концовке первого тайма. Эриксену 29 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полузащитник сборной России Андрей Мостовой не сыграет за национальную команду на чемпионате Европы по футболу — 2020. Причиной этого стал коронавирус.