На проспекте Обуховской Обороны разбросаны куски двух иномарок

На проспекте Обуховской Обороны разбросаны куски двух иномарок
В Центральном районе ДТП мешало проезду трамваев. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Центральном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого встал общественный транспорт. Об этом сообщается в социальных сетях «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Центральном районе Северной столицы примерно в 22:00 на проспекте Обуховской Обороны столкнулись кроссовер и седан.

Данное происшествие начало мешать проезду общественного транспорта — трамваям.

Как сообщает очевидец происходящего, который поделился снимками с места ДТП, пострадавших после дорожной аварии нет.

И это несмотря на то, что по всей дороге разбросаны куски автомобиля. «Нос» одной из иномарок сильно разворочен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Вознесенском в ДТП с кортежем очевидцы обвинили регулировщика.

дтп новости СПб проспект обуховской обороны Центральный район


 

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