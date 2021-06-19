Жара в Петербурге может достигнуть 31 градуса

Жара в Петербурге может достигнуть 31 градуса
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В субботу, 19 июня, в Петербурге ожидается жара, которая может достигнуть рекорда.

«Сегодня, 19 июня, синоптическая ситуация вновь будет формироваться усилиями обширного антициклона. Он сохранит малооблачную и сухую погоду, а температурный показатели вплотную приблизятся к рекордным отметкам», — сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха ожидается на уровне +29…+31 градусов. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Суточный рекорд тепла для сегодняшнего дня составляет +29,8°, установлен он в 1905 году, и сегодня может быть обновлён.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

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