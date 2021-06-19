В России за сутки коронавирус подхватили почти 18 тысяч человек

В России за сутки коронавирус подхватили почти 18 тысяч человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 17 906 человек.

Об этом стало известно сегодня, 19 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 5 299 215 случаев коронавируса в 85 регионах.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 466 случаев. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 10 684 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии можно прививаться от коронавируса «Спутником V».

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