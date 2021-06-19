В Иране разбился вертолет с избирательными урнами

В Иране разбился вертолет с избирательными урнами
Сейчас проводится расследование. Фото: Pixabay

В Иране разбился вертолет, перевозивший избирательные урны после президентских и муниципальных выборов.

В результате происшествия погиб один человек, 11 пострадали, сообщило агентство IRNA.

Инцидент произошел в провинции Хузестан. Среди погибших пассажиров был сотрудник правоохранительных органов, охранявших урны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек. Это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск.

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