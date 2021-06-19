В Москве потушили склад с пиротехникой: на это потребовалось четыре часа

Место пожара на складе пиротехники в Москве. Фото: Telegram-канал "МЧС России"

Место пожара на складе пиротехники в Москве. Фото: Telegram-канал "МЧС России"

В результате различные травмы получили четыре человека – в том числе три спасателя.

В Москве в субботу, 19 июня, ликвидировали возгорание на складе с пиротехникой. На тушение потратили около четырех часов, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Известно, что в результате происшествия травмы получили четыре человека – в том числе три пожарных. К счастью, обошлось без летальных исходов и, кажется, без серьезных последствий для здоровья.

Огонь успел охватить площадь в 500 квадратных метров. В здании находилось около 15 тонн взрывчатых веществ. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электросети.

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