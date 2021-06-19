Сборная Польши и сборная Испании сыграли в ничью

Сборная Польши и сборная Испании сыграли в ничью
Матч завершился ничьей. Фото: pixabay.com

Матч завершился со счетом 1:1.

В рамках Евро-2020 19 июня сыграли сборная Польши и сборная Испании. Несмотря на то, что многие были уверены в победе испанцев, победу им одержать так и не удалось. Матч завершился со счетом 1:1.

Счет открыли испанцы – автором гола стал Альваро Мората. Во втором тайме счет сравнял поляк Роберт Левандовский. Ровным счет оставался до конца матча. Напоминаем, что у сборной Испании после двух игр два очка, а у Польши – один. У команд еще есть шанс выйти из группы – для этого им необходимо проявить себя на предстоящих встречах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сборная России по футболу вылетит в Копенгаген с опозданием. Такое решение футболисты приняли в связи с тем, что им нравится тренироваться на родном поле. В УЕФА в курсе и заявили, что не против.

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