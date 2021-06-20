«Айлендерс» обыграли «Тампу» и сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли

«Айлендерс» обыграли «Тампу» и сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли
Матч завершился со счетом 3:2. Фото: Официальный сайт НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Тампу-Бэй Лайтнинг» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизеум». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победившей команды шайбы забросили Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. У гостей отличились Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон.

«Айлендерс» сравняли счет в серии до четырех побед — 2-2. Следующий матч пройдет в Тампе на «Амали-Арене». Команды встретятся 22 июня. Начало — 03.00 мск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

нхл Тампа-Бэй Лайнтнинг хоккей


 

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