В центре Гамалеи предупредили вакцинированных от коронавируса об опасности перегрева

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил россиян, в том числе привитых от ковида, об опасности перегрева в жаркую погоду.

«На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что после вакцинации нет противопоказаний для купания в водоемах. При этом не стоит истощать себя физически, чтобы оставались силы на выработку антител.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 20 июня в Петербурге будет жарко, воздух прогреется до +30…+32 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем – слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.