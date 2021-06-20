У берега Васильевского острова утонул человек

У берега Васильевского острова утонул человек
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Финском заливе у берега Васильевского острова утонул человек.

Об этом сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Инцидент произошел в районе Морской набережной. На опубликованных снимках видно большое количество людей, хотя в том месте купаться запрещено.

Днем в Петербурге температура воздуха ожидается на уровне +31…+33 градусов, что на 10-11 градусов выше климатической нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

васильевский остров утонул финский залив


 

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