В Ленобласти стало известно о 123 новых случаях коронавируса

В Ленинградской области зафиксировано еще 123 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 47 349 случаев заболевания. При этом выздоровели 44 169 пациентов, включая 80 за последние сутки. Кроме того, сегодня стало известно о восьми летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 1662.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва. Второе место у Московской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт спрогнозировал, когда в России снизится заболеваемость COVID-19.