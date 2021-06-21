Мотоциклист решил спешиваться на переходе на Арсенальной набережной

Мотоциклист решил спешиваться на переходе на Арсенальной набережной
Аварис с мотоциклистом на Арсенальной набережной. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Калининском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого мотоциклист попал под колеса автомобиля. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Калининском районе Северной столицы на Арсенальной набережной произошла авария с мотоциклом.

Так, мотоциклист двигался по крайней левой полосе. Затем, прямо на пешеходном переходе, он упал вправо, на машину.

По словам пользователей Сети, водитель «железного коня» виноват сам, так как вовремя не затормозил.

Уходя от столкновения, с впереди идущей машиной, мотоциклист пытался уйти вправо, однако въехал в легковушку.

На видеозаписи заметно, что после столкновения пострадавший сам сумел подняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сбитый мотоциклист на Учительской залез под колеса «Хендая», рассматривая повреждения «железного коня».

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