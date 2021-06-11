Сбитый мотоциклист на Учительской залез под колеса «Хендая», рассматривая повреждения «железного коня»

Авария с участием мотоциклиста на улице Ушинского. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Авария с участием мотоциклиста на улице Ушинского. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В городе на Неве в Калининском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста, в результате которого «железный конь» оказался под колесами иномарки. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Калининском районе Северной столицы на Учительской улице «Хендай» и мотоциклист столкнулись.

Однако водитель двухколесного транспортного средства, скорее всего находится, в более-менее сносном состоянии. Потому как он стоит на ногах и пытается понять, как сильно пострадал его «железный конь».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у мотоциклистки после встречи с автоледи на проспекте Славы перелом ноги.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Горелове после столкновения с маршруткой мотоциклист сломал ключицу и ногу.