Сбитый мотоциклист на Учительской залез под колеса «Хендая», рассматривая повреждения «железного коня»

Сбитый мотоциклист на Учительской залез под колеса &#171;Хендая&#187;, рассматривая повреждения &#171;железного коня&#187;
Авария с участием мотоциклиста на улице Ушинского. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В городе на Неве в Калининском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста, в результате которого «железный конь» оказался под колесами иномарки. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Калининском районе Северной столицы на Учительской улице «Хендай» и мотоциклист столкнулись.

Однако водитель двухколесного транспортного средства, скорее всего находится, в более-менее сносном состоянии. Потому как он стоит на ногах и пытается понять, как сильно пострадал его «железный конь».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у мотоциклистки после встречи с автоледи на проспекте Славы перелом ноги.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Горелове после столкновения с маршруткой мотоциклист сломал ключицу и ногу.

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