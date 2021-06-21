Новые ограничения, закрытые кинотеатры и прирост заболеваемости: COVID-19 в Петербурге к 21 июня

Новые ограничения, закрытые кинотеатры и прирост заболеваемости: COVID-19 в Петербурге к 21 июня
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Петербурге становится все более непростой. Суточный прирост уже перевалил за тысячу, а в городе вводят все новые ограничения.

Так, накануне, 20 июня, в Петербурге суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией перевалил за сутки. По данным оперативного штаба, инфекция была выявлена у 1019 горожан.

С понедельника, 21 июня, в Северной столице вводят дополнительные ограничения. Теперь посетителями футбольной деревни на Конюшенной площади смогут стать не больше трех тысяч человек. Ранее фан-зона принимала до пяти тысяч зрителей. В спорткомплекс «Юбилейный» будут пускать не более тысячи человек.

Работать перестают аттракционы и аквапарки. С последними, судя по всему, расставаться петербуржцам особенно в аномальную жару. Накануне горожане выстроились в очередь в аквапарки. Толпу заметили в ТРК «Питерленд».

Власти города, как и обещали, стали строже следить за соблюдением мер безопасности. Из-за нарушений ранее стало известно о приостановке работы двух кинозалов и отменен музыкальный фестиваль.

Рейды, в частности, прошли в ТЦ «Тукан» и «Балкания Нова». В первом комплексе персонал не использовал средства индивидуальной защиты, разметки дистанцирования не было. Несмотря на запрет, продолжал работать фуд-корт. Во втором – посетители также пренебрегали правилами безопасности.

Кроме того, в лофт-пространстве на Арсенальной набережной проводили музыкальный фестиваль, который не согласовали с петербургским комитетом по культуре.

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